Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ thứ trưởng Bộ TN&MT.



Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

• Ngày 3-2, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, làm giám đốc công an tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay Đại tá Lê Minh Quang được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng bộ này.