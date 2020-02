Cụ thể, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đã trao nghị quyết bổ nhiệm chức vụ phó trưởng Ban Dân nguyện cho ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện.



Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ tư lệnh Quân đoàn 3. Theo đó, Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 3, được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh Quân đoàn 3.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa được Bộ Công an thông báo: Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã được bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân. Ông Lê Hoàng Ngân năm nay 38 tuổi.