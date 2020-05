Nhân sự mới tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày 25-5, UBND tỉnh Sóc Trăng đã công bố các quyết định về nhân sự. Theo đó, ông Lê Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung được UBND tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện này cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện mới.

Ông Trần Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Phương là một trong ba nhà khoa học tỉnh Sóc Trăng đã nghiên cứu, thử nghiệm, lai tạo thành công gạo thơm từ ST1 đến ST25. Năm 2019, gạo ST25 của nhóm tác này đã đạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon thế giới tổ chức tại Philippines.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ông Phương trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng ông Phương cùng tập thể Ban giám đốc Sở tiếp tục đưa ngành nông nghiệp tỉnh phát triển hơn nữa.