Nhiều cán bộ không biết được ngân hàng thưởng tiền

Liên quan đến nghi vấn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Yên lập khống danh sách khen thưởng mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên số báo trước, ngày 8-4, chúng tôi tiếp tục nhận được một số phản ánh của người trong cuộc.



Không biết mình được thưởng

Theo đó, một số cán bộ lãnh đạo các sở, ngành ở Phú Yên đã bày tỏ thắc mắc việc họ có tên trong danh sách nhận tiền khen thưởng ngoài ngành của NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên nhưng không hề biết việc này.

Cụ thể, một trưởng ban HĐND tỉnh Phú Yên cho hay qua tiếp cận tài liệu do những người tố cáo cung cấp mới đây, ông mới biết mình có tên trong danh sách khen thưởng ngoài ngành của NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên lập tháng 12-2016. “Xem danh sách này, tôi thấy có tên nhiều lãnh đạo cấp tỉnh rồi các sở, ngành nên hỏi thử một số người có biết hay nhận khoản tiền thưởng này không. Nhiều người cũng ngạc nhiên, không hiểu gì như tôi vì lâu nay chúng tôi đâu biết mình bỗng dưng có tên trong danh sách khen thưởng của ngân hàng” - vị trưởng ban nói.

Một phó ban thuộc Tỉnh ủy Phú Yên cũng tỏ ra bức xúc khi có tên trong danh sách trên nhưng không hề hay biết. “Đến giờ tôi chưa biết số tiền khen thưởng đó đi đâu. Theo tôi, đây là việc mạo danh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, do đó cần điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật” - vị phó ban nói với PV.



Nhiều cán bộ có tên trong danh sách khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên không hề biết việc này. Ảnh: TẤN LỘC

Đang tiến hành thanh tra

Theo tài liệu PV thu thập được, trong năm 2016, ông Nguyễn Văn Hàn, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên, hai lần ký quyết định kèm danh sách khen thưởng tổng cộng 110 cá nhân (là cán bộ ở rất nhiều cấp khác nhau của tỉnh) và 11 tập thể ngoài ngành với tổng số tiền thưởng 130 triệu đồng.

Một nguồn tin xác nhận với PV, Thanh tra - Giám sát NHNN Việt Nam đang tiến hành thanh tra hành chính đột xuất trong hai năm 2017 và 2018 tại NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 19-3, trong 35 ngày làm việc.

Như chúng tôi đã thông tin, giữa tháng 1-2019, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, công an tỉnh tiếp nhận tin báo vụ việc tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Yên do VKSND tỉnh này chuyển đến. Sau đó cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định phân công, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 28-1, NHNN Việt Nam có công văn gửi Công an tỉnh Phú Yên thông báo NHNN Việt Nam cũng nhận được đơn tố cáo vụ việc trên và đang giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo. NHNN Việt Nam đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh. Khi có kết quả xác minh, NHNN sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Giữa tháng 2-2019, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Yên gồm cơ quan CSĐT công an tỉnh, VKSND tỉnh họp bàn nhận thấy một vụ việc do hai cơ quan thụ lý giải quyết nên thống nhất tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên để NHNN Việt Nam thụ lý giải quyết theo Luật Tố cáo trước.

Theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên là để chờ kết quả của Thanh tra NHNN Việt Nam. Nếu kết luận thanh tra của NHNN Việt Nam không giải quyết được các nội dung tố cáo thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sẽ xem xét phục hồi điều tra.