Nhiều doanh nghiệp đề xuất đầu tư 26 tỉ USD vào Hà Nội

Tối 22-6, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển.





Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 27-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của khoảng 540 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 120 doanh nghiệp nước ngoài.

UBND TP Hà Nội cho biết để chuẩn bị cho hội nghị, đến nay TP Hà Nội đã lập danh mục 116 dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư (100 dự án) và quyết định ghi nhận đề xuất đầu tư (16 dự án). Tổng vốn đầu tư dự kiến là 339.670 tỉ đồng, số vốn tăng thêm trên 266.229 tỉ đồng.

116 dự án này được phân bổ theo các lĩnh vực: Nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch - dịch vụ, công nghiệp, văn xã, hạ tầng kỹ thuật (các cụm, khu công nghiệp, làng nghề), tài chính- ngân hàng.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, tính tới 22-6, TP đã nhận được 36 đề xuất ký biên bản ghi nhớ của các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị ký kết trên 26 tỉ USD. Trong đó có 23 đề xuất của các doanh nghiệp trong nước và 13 đề xuất của các tổ chức nước ngoài.



TP Hà Nội cũng sẽ mời các doanh nghiệp đầu tư vào 282 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký tại hội nghị các năm 2016, 2017, 2018 với tổng vốn dự kiến 483,1 nghìn tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết quá trình chuẩn bị cho Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” được các đơn vị triển khai từ tháng 2-2020, khi Hà Nội và cả nước đang lo chống dịch COVID-19.

Trong số các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư đợt này, có nhiều dự án đã được TP và nhà đầu tư ký cam kết tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư trước đó.

Ông Vương Đình Huệ cho biết hội nghị được tổ chức vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của TP trong triển khai chỉ đạo của trung ương về thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm hướng tới thông điệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

“Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện của Hà Nội hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của TP, chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là hoạt động mà TP hướng tới hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ để Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong những năm tới” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.



Theo đó, Bí thư Hà Nội đề nghị, UBND TP và các đơn vị liên quan cần bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh; bảo đảm giao thông thông suốt; bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; hoàn thiện thiết kế, trang trí… để tạo không khí và góp phần vào thành công của hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2020, Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.056 triệu USD. Trong đó, cấp mới 264 dự án với vốn đầu tư đăng ký 334 triệu USD; 67 lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký 381,17 triệu USD; 475 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với trị giá 341,5 triệu USD. Đối với thu hút đầu tư trong nước: Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh vốn đầu tư 29 dự án với tổng số vốn phê duyệt và tăng thêm 9.058 tỉ đồng. Cấp Giấy chứng nhận 12.260 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 181,4 nghìn tỉ đồng (giảm 10% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 9% vốn đăng ký so với cùng kỳ). Ngoài ra, có 3.669 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 24% cùng kỳ)…