Nhiều giải pháp để sớm phục hồi kinh tế TP.HCM

Cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế

Năm 2020, kinh tế TP chắc chắn sẽ suy giảm nhưng điều quan trọng là phải nhìn về tương lai, TP phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Đây là cơ hội để TP tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghệ cao, đô thị xanh, hiệu quả, giảm thâm dụng lao động.

Các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ là rất quan trọng trong khi triển khai thực hiện các gói giải pháp tài khóa nhằm kích thích kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó là các giải pháp của TP nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường trong nước, không chỉ là thị trường trên địa bàn TP.HCM. Khơi thông các điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự lưu thông các nguồn lực kinh tế của TP là quan trọng. PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN,

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Hỗ trợ cho DN vay vốn vượt khó khăn

Về vấn đề cho vay vốn từ ngân hàng, có một thực tế hiện nay là rất nhiều DN than vãn bị nợ chồng nợ chất, nếu theo đúng quy định, khoản vay bình thường của họ do tác động của dịch sẽ bị chuyển thành nợ xấu. Một khi khoản vay bị nhảy nhóm nợ thì DN không vay bổ sung được. Mà không vay được thì cũng đồng nghĩa là không có khả năng trả nợ và cũng không hoạt động kinh doanh tiếp tục được. Như vậy, DN chỉ còn con đường chết mà thôi. Như vậy, cho vay tiếp hay còn gọi “nuôi nợ” để đòi nợ là cách thức hỗ trợ DN tốt nhất đối với cả ngân hàng và DN trong thời điểm khó khăn hiện nay.

TS TRẦN DU LỊCH Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp còn phức tạp

Qua khảo sát thực tế cho thấy nhiều DN tiếp cận các chính sách hỗ trợ chưa được thuận lợi. Trong đó có 28% ý kiến cho rằng các thủ tục còn phức tạp, 14% ý kiến cho rằng cơ quan chức năng hướng dẫn chưa nhiệt tình... Đây là những ý kiến TP.HCM cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan đầu mối giải quyết hỗ trợ các DN kịp thời.

Cạnh đó, các rào cản về thẩm định, chứng minh thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra, tài sản thế chấp và chứng minh khả năng trả nợ vẫn là thách thức lớn đối với các DN trong việc tiếp cận các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ… Ông CHU TIẾN DŨNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM