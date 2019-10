Nhiều người bỏ tiền tỉ sang Anh bị mất liên lạc

Đưa tiền nhưng không biết danh tính công ty Nhiều người dân ở huyện Yên Thành và Can Lộc cho biết họ được một người tên D. (với số điện thoại 0363342223) tiếp cận và vẽ ra khung cảnh tươi sáng ở Anh, hứa việc làm thu nhập cao. Tuy nhiên, người thân không biết công ty nào đưa đi Anh. Gọi vào điện thoại ông D. thì không ai bắt máy. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết: “Ở xã chúng tôi có 2.500 người đang lao động ở nước ngoài, trong số đó ở Nhật và Hàn Quốc là chủ yếu, một số ít ở Anh. Chúng tôi có nghe thông tin hiện có một em 15 tuổi ở xã Cương Gián đi Anh nhưng đang mất liên lạc. Bố mẹ của em này cũng đang ở Anh. Tuy nhiên, người thân không ra chính quyền trình báo”. Theo ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, hiện có chín gia đình ở huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã có liên hệ chính quyền để cung cấp thông tin về việc con, em, chồng họ là người mất liên lạc khi đi sang Anh lao động. Chúng tôi đã liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để nhờ xác minh thông tin. Đồng thời, tiếp tục giao cho các huyện bám sát, nắm thông tin”. Công an Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuộc Chiều 27-10, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh đều cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, công an các huyện, xã rà soát, xác minh thông tin liên quan đến vụ 39 người được phát hiện tử vong trong xe container ở Anh. Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, cho biết công an xác minh thông tin gia đình cung cấp có thực tế hay không; nếu có thì ai là người đưa đi, đi hợp pháp hay bất hợp pháp. Trước mắt động viên các gia đình, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có biện pháp để bảo hộ công dân. Một số gia đình có con em sang Anh bị mất liên lạc hôm 27-10 cho biết công an đã tới lấy mẫu tóc, mẫu máu để xác định ADN và những thông tin cần thiết để đối chiếu với các nạn nhân trong vụ án ở Anh. ĐẮC LAM