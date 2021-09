Một số tỉnh dần nới lỏng giãn cách, có kế hoạch

mở cửa lại Sau một thời gian áp dụng các biện pháp siết chặt giãn cách để phòng chống lây nhiễm COVID-19, nhiều tỉnh/thành đã đạt được những kết quả tích cực như số ca nhiễm giảm dần, tỉ lệ phủ vaccine được nâng lên… Từ đó các địa phương đã lên kế hoạch mở cửa dần lại những hoạt động kinh tế - xã hội cho người dân, doanh nghiệp. Tại Bình Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thủ Dầu Một hôm qua (10-9) đã chính thức công bố TP là vùng xanh. Chợ, siêu thị và các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép bán mang về.

Các tiệm tạp hóa ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương mở cửa bán đồ thiết yếu cho người dân sau khi địa phương này chính thức công bố là vùng xanh. Ảnh: LÊ ÁNH Sau khi công bố vùng xanh, người dân trên địa bàn sẽ được lưu thông trong phạm vi phường. Đáng chú ý, những người đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày và những người đã tiêm hai mũi vaccine được phép lưu thông trên địa bàn TP nhưng phải có giấy tờ hợp lệ. Các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh ăn uống (bán mang về) được phép hoạt động trở lại…

Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết tuy được nới lỏng nhưng TP vẫn áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời tiếp tục khóa chặt và bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực xanh đã được thiết lập. TP cũng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các khu vực giáp ranh, khu vực có nguy cơ cao, nhà trọ, khu công nghiệp, vùng giáp ranh để bóc tách nhanh F0, không để phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây; thu hẹp và xóa các điểm đỏ, cam, vàng, mở rộng vùng xanh trên toàn địa bàn. Tại Đồng Nai, theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, sau khi thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh và kế hoạch xét nghiệm diện rộng bổ sung của các huyện, TP, toàn tỉnh cơ bản đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm cộng đồng. Hầu hết ổ dịch cũ đã thu hẹp quy mô ở cụm dân cư, một khu nhà trọ. CDC Đồng Nai cho rằng việc kéo dài phong tỏa diện rộng toàn bộ xã, phường đến thời điểm này không còn phù hợp bởi các hộ gia đình trong các khu phong tỏa đã cơ bản sạch nguồn lây nhiễm. Nếu vẫn bị phong tỏa chung với các ổ dịch sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Việc phong tỏa rộng cũng sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho công tác xét nghiệm tầm soát không cần thiết... Do đó, CDC Đồng Nai đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, TP tổ chức rà soát các ổ dịch cũ còn ca nhiễm qua các vòng xét nghiệm, các ổ dịch mới phát hiện để đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại mỗi ổ dịch. Trên cơ sở đó đề xuất những khu vực cần tiếp tục phong tỏa. Còn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định khi cơ bản kiểm soát được dịch sẽ mở cửa dần dần đi kèm với đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tỉnh cũng đặt mục tiêu với các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16, cố gắng trong một tuần nữa kiểm soát được dịch bệnh, tuần tiếp theo cố gắng đưa trở lại vùng xanh (chỉ còn thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, huyện Long Điền là vùng cam, vùng vàng). Trong đó, thực hiện giãn cách triệt để, kiểm soát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý vận chuyển hàng hóa, tiêm vaccine… Về vấn đề mở cửa, phục hồi nền kinh tế - xã hội, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa phương từ đây tới cuối năm 2021. Về phòng vaccine, đến nay tỉnh mới nhận được 249.880/1.563.924 liều dự kiến được phân bổ trong năm 2021. Do đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn sớm được trung ương phân bổ thêm nguồn vaccine theo kế hoạch để tiêm cho tất cả nhóm đối tượng. NHÓM PV