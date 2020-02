Những đòn quyết liệt của Công an Đồng Nai

Theo Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, địa bàn Đồng Nai phức tạp, là đầu mối qua lại giữa nhiều địa phương nên các băng nhóm nhiều tỉnh, thành chọn đây là chốn “làm ăn”.



Để triệt xóa, công an tỉnh và công an các địa phương thực hiện theo phương châm “cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ”, không để các đối tượng hoạt động trở lại.

Khuất phục tụ điểm ma túy, tín dụng đen, hàng giả

Một trong những lĩnh vực được công an nhắm đến đầu tiên là các quán bar, karaoke hoạt động thâu đêm suốt sáng và để khách sử dụng ma túy. Lực lượng công an xác định đây là “hang ổ để sinh ra các loại tội phạm”, cũng là điểm ẩn mình của các băng nhóm giang hồ, xã hội đen….

Trong đêm 8-12-2019, ba tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đồng loạt ập vào ba tụ điểm ăn chơi gồm bar Cosmo (TP Biên Hòa), karaoke Tuấn Thảo (TP Long Khánh), bar Vic Beer Club (huyện Long Thành). Qua kiểm tra ba cơ sở nói trên, lực lượng công an phát hiện gần 200 người có sử dụng ma túy.

Một vụ khác, từ những nguồn tin trong những đợt triệt phá ma túy nhỏ lẻ, công an đã truy tìm nguồn gốc “nhà máy” sản xuất ma túy, thuốc lắc. Tối 21-1, Công an TP Biên Hòa đã mật phục bắt giữ Lê Ngọc Thạch, Cao Văn Khương tàng trữ trái phép hơn 1.000 viên thuốc lắc tại khu phố 1 (phường Long Bình Tân). Họ khai mua các loại hóa chất, thuốc Tây về điều chế, sản xuất thuốc lắc bán ra địa bàn giáp ranh giữa Ðồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Công an đã khám xét nhà của Thạch và Khương ở TP.HCM, phát hiện cả một “nhà máy” sản xuất thuốc lắc.

Ngoài tội phạm về ma túy thì tội phạm về hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen khiến dư luận hết sức bức xúc. Vì vậy, ngày 21-12-2019, nhận được thông tin có nhóm người cho vay tín dụng đen xông vào BV đa khoa Tâm Hồng Phước (TP Biên Hòa) không chế ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện, đòi tiền, hàng trăm cảnh sát có mặt bao vây, bắt giữ nhóm cho vay do Ðặng Quang Toàn (thường gọi là Toàn “đen”, 38 tuổi, quê TP Hải Phòng) cầm đầu. Toàn “đen” cho ông Thử vay tiền với lãi suất từ 20% đến 60%/tháng.

Về tấn công hàng giả, chiều 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai cùng với hơn 100 cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (Bộ Công an) bắt quả tang Trần Minh Hải cùng sáu người đang có hành vi tổ chức dán nhãn, đóng gói sản phẩm giả nước tăng lực Number One tại nhà xưởng ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Công an các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông sau đó phối hợp kiểm tra bốn điểm được xác định là nơi tiêu thụ các sản phẩm “nước tăng lực Number One” do Hải sản xuất. Từ đó thu giữ trên 17.500 chai nước tang vật.



Toàn “đen” bị bắt trong vụ cho vay nặng lãi. Ảnh trong bài: V.HỘI



Công an bắt vụ sản xuất nước ngọt giả.



Lê Ngọc Thạch (trái) và Cao Văn Khương bị bắt trong vụ sản xuất ma túy.

Những con số ấn tượng



Tính chung, qua hơn 1,5 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm; bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật có tổ chức. Trong số đó có bốn nhóm, 36 người hoạt động tín dụng đen.

Người dân tỉnh Đồng Nai luôn theo dõi sát sao tình hình an ninh trật tự địa phương. Hầu hết mọi người đều cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong công tác triệt phá, phòng, chống tội phạm thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Tuân (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa)

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 người tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019).

Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an cũng đã phát hiện 135 vụ. Ngoài ra, hơn 150 người bị xử lý vì vi phạm về pháo, hơn 700 kg pháo các loại bị thu giữ.

Theo Đại tá Vũ Hồng Văn, tới đây công an tiếp tục tập trung công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen, hoạt động bảo kê, đòi nợ, tội phạm đánh bạc, ma túy…