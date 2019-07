Ninh Thuận: Tang thương xóm chài Lạc Tấn

Tạm dừng tìm kiếm 9 ngư dân Nghệ An mất tích Chiều 3-7, do thời tiết xấu, ảnh hưởng bão số 2, công tác tìm kiếm chín ngư dân quê xã Tiến Thủy và xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên tàu NA95899TS phải tạm dừng. Dự kiến sau khi bão tan, thời tiết trên biển tốt hơn, việc tìm kiếm sẽ triển khai tiếp. Trước đó, chiều 28-6, sau va chạm với một tàu, tàu NA95899TS bị lật úp cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý, trên tàu có 19 ngư dân. Chiếc tàu va chạm đã hạ xuồng cứu chín ngư dân. Đến sáng 29-6, thi thể một trong số 10 người mất tích được phát hiện. Công tác tìm kiếm chín người còn lại được triển khai rốt ráo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký công điện giao các bộ, ngành liên quan thực hiện việc này và ngoài cơ quan chức năng còn có sáu tàu cá Trung Quốc tham gia. Trong ngày 2-7, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã lặn xuống biển sâu khoảng 60 m tiếp cận được tàu chìm. Tuy nhiên, do lưới quấn quanh tàu, cộng với biển sâu, sóng dữ nên đội thợ lặn chưa thể vào bên trong các khoang tàu. Đến chiều 3-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có thuyền viên gặp nạn. ĐẮC LAM