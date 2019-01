Nổ lớn tại Hà Tĩnh, Nghệ An: 2 người tử vong, 4 bị thương

Tối 29-1, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ nổ lớn tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ) làm sập nhà.



Hiện trường vụ nổ lớn làm sập mái nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Đức.

Theo đó vào khoảng 16 giờ 25 phút chiều 29- 1, người dân thôn Hoa Đình giật mình bởi tiếng nổ lớn vang lên từ nhà ông Nguyễn Xuân Đức (50 tuổi, trú thôn Hoa Đình). Khi người dân chạy đến thì phát hiện vụ nổ đã làm căn nhà của gia đình ông Đức bị sập mái.

Vụ nổ làm em Đặng Bảo Long (15 tuổi, trú xã Bùi Xá)- tử vong tại chỗ. Trên nền nhà có 4 người nằm bất động gồm bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, vợ ông Đức), em Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi, con trai vợ chồng ông Đức) và cháu Trần Văn Tường, Hoàng Tuấn Vũ (đều 15 tuổi).



Cả bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Lúc xảy ra vụ nổ, ông Đức không có mặt ở nhà nên không bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Ban công an xã Bùi Xá đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Đức Thọ.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ nổ nghi là có liên quan đến pháo nổ.

Trước đó, khoảng 24 giờ đêm 28-1, xảy ra vụ nổ lớn tại gia đình em Nguyễn Đình Kh (18 tuổi, học lớp 12, trú tại khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến người dân gần đó giật mình, thức giấc.

Người thân và người dân chạy đến thì phát hiện em Kh. đã tử vong trong căn phòng với nhiều đồ bị hư hỏng do vụ nổ. Hiện vụ nổ có phải do thuốc pháo nổ làm em Kh. tử vong hay không đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ.