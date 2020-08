Nợ nần, phải bỏ xứ vì nạn trộm tôm

Mua một nửa, trộm một nửa Tháng 7-2020, Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại đầm tôm của anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương của huyện này. Kết quả điều tra bước đầu, nhóm thương lái cân tôm của anh Châu khoảng 2,7 tấn nhưng cùng lúc cân đã trộm của anh khoảng 2,6 tấn. Còn theo anh Châu thì hai ao tôm của anh khoảng 8 tấn, nhóm thương lái cân được 2,7 tấn là hết sạch đầm, tức mất đến hơn 5 tấn. Về vụ án này, công an đã khởi tố 19 người về tội trộm cắp và không tố giác tội phạm, hồ sơ đã chuyển sang VKSND huyện Đầm Dơi đề nghị truy tố 19 bị can.