Nơi nào để băng nhóm lộng hành, phải thay thế người đứng đầu

Ngày 7-7, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2020 và một số chuyên đề nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự.



Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Báo cáo cho thấy trong thời gian trên, phạm pháp hình sự giảm 8,4%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,04%.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trong toàn quốc, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” lộng hành, không để tồn tại các “điểm nóng” về hình sự, tập trung trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Điển hình các vụ án kể đến như: sáu vụ dùng xăng đốt chết 19 người, vụ dùng chất độc cho vào thức ăn để giết người ở Thanh Hóa, vụ giết người tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm, triệt phá các băng nhóm Đường “nhuệ”, Loan “cá”…

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc, bên cạnh đó cũng đề nghị không được lơ là, chủ quan.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, đánh giá đúng diễn biến tình hình, từ đó tham mưu các giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn.

“Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Nơi nào còn các băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành gây bất an trong nhân dân thì phải kiên quyết xem xét trách nhiệm và thay thế đối với người đứng đầu công an địa phương” -Thứ trưởng nhấn mạnh.