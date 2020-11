Nơi xây lớp sai và cô giáo quỳ: Sắp đấu giá tài sản và khu đất

Ngày 30-11, UBND tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá với khu đất tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương cũ).



Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương xây dựng trái phép.

Chiều 30-11, ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, cho biết: "Hiện nay đang có vướng mắc là trên khu đất sắp đấu giá đó có một số phòng học xây dựng trái phép”.

Công trình xây dựng trái phép (từng làm Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ) là do Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang làm chủ đầu tư.

Do vậy, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang yêu cầu Công ty Minh Sang cam kết nếu công ty đấu giá không trúng thì phải tự tháo dỡ các phòng học xây trái phép trên khu đất đó. Trong trường hợp Công ty Minh Sang đấu giá trúng thì không phải tháo dỡ.

Thời gian qua, Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ phải đóng cửa hoạt động và khu đất, khu nhà, phòng học không ai được sử dụng.

Theo ông Dũng, hiện chưa đưa được mức giá để đấu giá.

Trước đó, sau khi xét đề nghị tại Công văn số 123 của Sở Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1100 về phương án xử lý nhà, đất của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương (Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thanh Chương cũ) tại thị trấn Thanh Chương.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá với khu đất trên theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu, dù Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang - chủ đầu tư đã xây dựng 2 dãy phòng học khá kiên cố và các công trình phụ trợ nhưng UBND tỉnh Nghệ An không bồi thường bởi “đây là tài sản được tạo lập trái quy định trên khu đất”.



Khu đất tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thanh Chương cũ) sắp đấu giá.

Như PLO đã đưa tin, năm 2017, dù mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại khu đất của trung tâm nêu trên nhưng Công ty Minh Sang đã xây cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương với quy mô hai dãy nhà, tám phòng học và tuyển sinh các lớp mầm non là không đúng quy định. Trên khu đất đó đang còn tài sản công là hai dãy nhà cấp 4 cũ chưa được thanh lý hoặc đấu giá.

Sáng 12-6-2018, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương, yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì trường chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

UBND thị trấn Thanh Chương cũng đề nghị người dân không đưa con em mình đến cơ sở trên để chăm sóc, nuôi dưỡng vì chưa được cơ quan chức năng nhà nước cấp phép hoạt động.

Sau khi ông Vinh và các cán bộ làm việc với trường xong ra ô tô để về thì nhiều giáo viên mầm non của trường này đã quỳ khóc trước cổng, mong muốn trường không đóng cửa.

Sau đó, bốn cán bộ ở các phòng thuộc UBND huyện Thanh Chương và ông Nguyễn Văn Vinh đã bị kỷ luật khiển trách do không tham mưu, xử lý không kịp thời, thực hiện không đầy đủ chỉ đạo của huyện liên quan đến việc cấp phép, giám sát hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ Thanh Chương.