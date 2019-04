Nộp hồ sơ, gửi kiến nghị cho quận Tân Bình qua điện thoại

Theo một đại diện UBND quận Tân Bình, chỉ cần cài đặt trên điện thoại di động ứng dụng Tân Bình trực tuyến, người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm về: trật tự lòng lề đường, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại, khi có vấn đề, người dân chỉ cần chụp ảnh, quay phim và điền các thông tin liên quan sau đó nhấn vào nút gửi phản ánh. Ngay lập tức thông tin sẽ được gửi đến điện thoại của lãnh đạo phường và các đơn vị có liên quan.



Ứng dụng Tân Bình trực tuyến dùng để phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự lòng lề đường, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và an ninh trật tự. Ảnh: LÊ THOA

Bằng ứng dụng này, người dân có thể theo dõi và đánh giá kết quả xử lý. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận và phường cũng sẽ là cơ quan giám sát để việc xử lý phản ánh đạt hiệu quả tốt nhất.

Còn đối với ứng dụng Dịch vụ công Tân Bình trên điện thoại, người dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 4 ở hai lĩnh vực Kinh tế (5 thủ tục) và Xây dựng (7 thủ tục), thông qua việc điền thông tin cần thiết. Sau khi đăng ký xong, hệ thống sẽ gửi mã số biên nhận qua điện thoại hoặc email và báo ngày hẹn trả hồ sơ.

Với mã số biên nhận, người dân cũng có thể tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ của mình trên điện thoại. Ứng dụng này cũng hoàn toàn cho phép người dân thanh toán trực tuyến nếu điện thoại có ứng dụng Mobile Banking. Đồng thời, nếu có thắc mắc về TTHC thì người dân cũng có thể tra cứu ở đây. Ứng dụng này cũng liên kết với ứng dụng Thông tin quy hoạch quận Tân Bình và ứng dụng Tân Bình trực tuyến.

UBND quận Tân Bình cũng cho biết thêm, cổng thông tin điện tử của quận theo địa chỉ https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn vừa được hoàn thiện nhiều chức năng tương tác với người dân hơn. Ngoài việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng thông tin này thì cử tri có thể gửi kiến nghị trực tuyến cho đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) quận.

Chỉ cần truy cập vào cổng thông tin trên, vào mục “Hội đồng nhân dân”, chọn “Gửi kiến nghị trực tuyến” và điền các nội dung kiến nghị là được. Tại đây, cử tri còn có thể kiểm tra kiến nghị trực tuyến của mình, xem đại biểu HĐND quận trả lời như thế nào.

“Trước đây thông thường cử tri muốn phản ánh với đại biểu HĐND các cấp thì thường thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri hoặc bà con phải lên tận cơ quan nơi các đại biểu làm việc để nói. Còn bây giờ chỉ cần ngồi nhà cử tri cũng có thể gửi kiến nghị rồi, rất thuận tiện cho bà con” – một đại diện UBND quận Tân Bình nhìn nhận.

UBND quận Tân Bình khẳng định việc tạo nhiều kênh cho người dân gửi phản ánh, kiến nghị, làm hồ sơ trực tuyến nhằm mục đích phục vụ người dân tốt hơn, tăng cường sự tương tác, gần gũi giữa chính quyền với nhân dân quận nhà... hướng đến năm 2019 là năm đột phá trong lĩnh vực CCHC.