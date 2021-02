Nữ Chủ tịch TP Thủ Dầu Một gửi tâm thư đến dân

Ngày 2-2, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã gửi một bức tâm thư chia sẻ với người dân và các lực lượng đang gồng mình chống dịch.



Bà Nguyễn Thu Cúc đi kiểm tra các chốt phong tỏa tại TP Thủ Dầu Một. Ảnh: LÊ ÁNH

Chia sẻ trong bức tâm thư, bà Cúc cho biết ngay sau khi có ca bệnh đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng phát hiện, TP Thủ Dầu Một đã quyết định cách ly một số khu vực trên địa bàn phường Phú Hòa, đồng thời cho dừng các hoạt động tập trung đông người…

Do chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên việc phong tỏa đã tạo khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, người dân đã chia sẻ với chính quyền thành phố, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc các quy định về cách ly. Qua đó, giúp cho chính quyền thành phố triển khai quyết liệt, khẩn trương các biện pháp truy vết, ngăn chặn, xử lý dịch một cách triệt để và hiệu quả.

“Tết Tân Sửu đang đến rất gần. Đây là một cái Tết đặc biệt mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố phải đón năm mới trong trạng thái giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

Các lực lượng y tế, công an, quân sự, lực lượng tình nguyện phải hi sinh những giây phút bên gia đình và người thân để giữ gìn sự bình yên và an toàn cho người dân thành phố, quyết tâm không để dịch lan rộng.

Mỗi gia đình phải hi sinh những phút giây được mua sắm, dạo phố, chúc Tết thăm viếng người thân để tạm thời ở nhà trong giai đoạn này” - bà Cúc chia sẻ trong thư.

Kết thư, bà Cúc tin tưởng rằng với sự đồng lòng của tất cả mọi người, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch: “Đây là một giai đoạn rất khó khăn nhưng lãnh đạo thành phố tin rằng, bằng sự đồng lòng, quyết tâm, bằng tinh thần kiên cường, mạnh mẽ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TP Thủ Dầu Một sẽ nhanh chóng vượt qua, để tất cả chúng ta đón năm mới bình an, và hạnh phúc”.