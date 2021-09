Ngày 17-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi, trú trên địa bàn) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Theo công an, khuya 10-9, tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực Cống Chèm (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chờ khách.

Qua kiểm tra, lái xe xuất trình năm tờ giấy đi đường có biểu hiện bị làm giả. Tổ công tác đã yêu cầu những người trên xe về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại đây, nhóm người khai nhận có quen biết Nguyễn Thị Thu Hồng thông qua mạng xã hội. Hồng giới thiệu đang làm kế toán tại một công ty vận tải, có thể đưa người từ Hà Nội về Nghệ An với chi phí 1 triệu đồng/người.

Để có thể về quê, nhóm người cung cấp thông tin cá nhân cho Hồng. Hồng sau đó làm giả giấy đi đường cho những người này với nội dung họ là nhân viên của công ty vận tải nơi Hồng đang làm việc.

Tiếp đó, Hồng chủ động thuê lái xe, hẹn đón những người trên từ Hà Nội về Nghệ An thì bị phát hiện. Hồng khai từ ngày 15-8 đến khi bị bắt, bị can đã tổ chức thành công ba chuyến xe chở chín người từ Hà Nội về Nghệ An.