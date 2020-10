Nước sông Hương lên cao, cầu gỗ lim 64 tỉ bị nhấn chìm

Đến chiều tối ngày 7-10, mưa to vẫn tiếp diễn, nước tại sông Hương vào lúc 16 giờ lên trên mức báo động I là 0,47m.

Nước sông Hương lên cao đã khiến mặt sàn cây cầu gỗ lim bị nhấn chìm.



Cây cầu gỗ lim được chụp vào chiều 7-10. Ảnh: NGUYỄN DO

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với trường gió Đông nên tại Thừa Thiên - Huế đã mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua từ 13 giờ ngày 6 đến 13 giờ ngày 7-10 từ 150 đến 300mm, có nơi lớn hơn như Bạch Mã 338mm. Vùng ven biển Thừa Thiên Huế có gió mạnh, triều cường gây khó khăn cho thoát lũ.

Đến 16 giờ cùng ngày, Hồ thủy điện Tả Trạch có lưu lượng nước đến hồ 2.110m3/s, Hồ thủy điện Bình Điền có lưu lượng đến hồ 2.542m3/s, Hồ thủy điện Hương Điền có Lưu lượng đến hồ 4.015m3/s, Hồ thủy điện A Lưới có Lưu lượng đến hồ 3.144m3/s.



Nước sông Hương vượt mức báo động I. Ảnh: NGUYỄN DO

Chiều hôm nay, trên mạng xã hội nhiều người đăng tải về hình ảnh cầu gỗ Lim, có chiều dài khoảng 450m, rộng 4m với kinh phí thực hiện hơn 64 tỉ đồng do chính phủ Hàn Quốc (thông qua KoiCa) tài trợ đang bị ngâm trong nước lũ.

Một số người đã đến để chụp hình cây cầu và cho răng đây là một đợt thử nghiệm đối với cây cầu này.

Đến chiều hôm nay, mưa lũ đã khiến một số tuyến đường tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập, hàng chục hecta hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

Dự báo, từ hôm nay đến ngày 10-10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ chiều ngày 7-10 đến hết ngày 10-10 phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi trên 450mm.