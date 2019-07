Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tăng thu từ hai nhóm hàng chính là dầu thô và ô tô nguyên chiếc.



Cụ thể, trong nửa đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt hơn 75.000 chiếc, trị giá trên 1,6 tỉ USD, tăng 516% về lượng và tăng 417% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.500 tỉ đồng, tăng hơn 17.400 tỉ đồng, tương đương tăng 425% so với cùng kỳ. Số thuế thu từ mặt hàng dầu thô nhập khẩu đạt hơn 4.900 tỉ đồng, tăng hơn 3.600 tỉ đồng, tương đương tăng 271% so với cùng kỳ năm trước.