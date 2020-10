Ông Lê Khánh Hải làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 8-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đó, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động, phân công công tác, và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.



Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động, phân công làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần đầu vào tháng 6-2010. Ông Hải được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vào các năm 2016 và 2020.

Ông Lê Khánh Hải, sinh ngày 27-5-1966 tại Quảng Trị. Ông từng theo học Trường kỹ thuật quân sự và công tác tại Bộ Tư lệnh QK7-TPHCM.

Ông từng trải qua nhiều vụ trí công tác khác nhau tại Công ty vận tải Biển Việt Nam; Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thể thao; Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

. Trước đó tại Phú Yên, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Khỏe, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Thượng tá Nguyễn Khỏe sinh năm 1976, tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

. Còn tại Hòa Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm đối với Trung tá Bùi Việt Hùng – Trưởng Công an TP Hòa Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Trung tá Bùi Việt Hùng, năm nay 37 tuổi, đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó đội trưởng, đội trưởng đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Hòa Bình), Trưởng Công an TP Hòa Bình.

Ông Phạm Văn Tuấn làm Phó Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GTVT, hôm 7-10. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT, thời gian bổ nhiệm năm năm. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở GTVT Phạm Văn Tuấn hứa sẽ không ngừng học tập, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với ban Giám đốc Sở GTVT tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát triển lĩnh vực GTVT trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.