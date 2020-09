Ông Lữ Văn Hùng thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang

Ngày 4-9, HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp thứ 17 (chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các tờ trình về công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐND.



Ông Lê Tiến Châu (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng hoa cho ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: MA

Theo đó, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh này.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lưu Ngọc Đông, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng thời bầu bổ sung ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua tám tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số vấn đề kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhận xét tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh chưa có chuyển biến rõ nét.

Tỉ lệ giải ngân đạt thấp so kế hoạch và giảm nhiều so với cùng kỳ (hiện chỉ đạt khoảng đạt 52%, giảm 5,2% so với cùng kỳ).



Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: MA

Ngoài ra, công tác tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án vốn doanh nghiệp.

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tăng hơn so với cùng kỳ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, giải quyết chưa triệt để.

Từ các hạn chế nêu trên, ông Lê Tiến Châu đề nghị các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

“UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động giải ngân nguồn vốn năm 2020, trong đó cụ thể tiến độ giải ngân từng nguồn vốn và từng chủ đầu tư. Theo đó, có hai mốc thời gian quan trọng là cuối tháng 8-2020 phải giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn được giao và cuối năm phải đạt 100%. Tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ” – ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Tám Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 1. Nghị quyết về tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017–2019. 2. Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. 3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3).

4. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5). 5. Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường 5, TP Vị Thanh. 6. Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên (huyện Vị Thủy). 7. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang. 8. Nghị quyết bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.