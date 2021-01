Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố ở khung 10-20 năm tù

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Cơ quan điều tra đề nghị VKS cùng cấp truy tố các bị can: Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị SADECO và Hồ Thị Thanh Phúc, cựu tổng giám đốc SADECO về tội tham ô hơn 1,7 tỉ đồng (theo khoản 4 Điều 353 BLHS) và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (khoản 3 Điều 219 BLHS).

Ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.



KLĐT xác định vụ án liên quan đến sai phạm ở nhiều lĩnh vực, nhiều hành vi phạm tội khác nhau, liên quan nhiều đơn vị, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, các cá nhân sai phạm giữ vị trí cao, chủ chốt, quan trọng tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.



Vụ án được các cấp lãnh đạo quan tâm, việc xử lý vụ án được dư luận quan tâm. Việc điều tra, xử lý vụ án kịp thời đã góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước và góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn TPHCM.



Theo hồ sơ, các cá nhân liên quan tại Thành ủy TPHCM, Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO đã đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho SADECO 940 tỉ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông nhà nước.



Bị can Cang phải chịu trách nhiệm vì gây thất thoát, thiệt hại cho Văn phòng Thành ủy tương ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại Cty SADECO (16,7%) là 157 tỉ đồng.

Cụ thể sau khi nhận được Tờ trình 1148 xin chủ trương của Văn phòng Thành ủy TPHCM về phát hành cổ phần, ngày 16-5-2017, ông Cang tổ chức họp với Văn phòng Thành ủy, sau đó có bút phê “Đồng ý”...

KLĐT căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của các cá nhân liên quan, đủ cơ sở xác định với ông Cang nắm rõ quy định việc bán cổ phần, phát hành thêm của Công ty SADECO phải thực hiện đấu giá và thực hiện thẩm định giá giá trị cổ phần theo quy định.

Tuy nhiên, ông Cang vẫn phê duyệt “đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược là đã cấu thành tội như đề nghị truy tố.

Ông Cang bị đề nghị truy tố khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Theo luật định, việc khắc phục hậu quả này là tình tiết giảm nhẹ cho các bị can nhưng không loại trừ trách nhiệm hình sự. Vì hành vi phạm tội của ông Cang và các bị can đã hoàn thành.

Trong phần kết nhận xét, KLĐT ghi nhận quá trình điều tra về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ với các bị can. Như có các bị can thành khẩn khai báo, thừa nhận thiếu sót... Hay bị can Tề Trí Dũng không hợp tác, khai báo không thành khẩn, quanh co, đối phó, né tránh trách nhiệm nên cần xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử. Nhưng đối với bị can Cang, KLĐT không ghi nhận tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ gì.