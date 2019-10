Phải chăng do uất ức, oan sai mà dân khiếu kiện tận Hà Nội?

Thảo luận tại Quốc hội sáng nay (30-10), ĐB Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) đề cập đến hai vấn đề quan trọng là khiếu nại tố cáo đông người, kéo dài và tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Về tình hình khiếu nại tố cáo đông người và kéo dài còn nhiều, nhất là trước các sự kiện lớn của đất nước, ĐB Hận nói mình không đồng tình vì tố cáo, khiếu nại thì phải theo pháp luật.



Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau).

Tuy vậy, ông cũng nói rằng: “Cần xem xét đầy đủ trách nhiệm, khi mà người dân trong điều kiện khó khăn vẫn dành dụm tiền của, thời gian, sức lực lặn lội, đến Hà Nội kêu oan sai. Nếu không vì bị chèn ép, uất ức, oan sai từ một số cấp chính quyền, cơ quan tư pháp chưa giải quyết thấu đáo, thậm chí là chưa đúng quy định pháp luật”.



Ông tiếp: “Thử hỏi nếu ta là người trong cuộc sẽ nghĩ gì, các cơ sở, địa phương yếu kém không, nếu yếu kém thì xử lý thế nào? Hay vì lý do gì khác, có tham nhũng, có chia chác từ kết quả giải quyết, xét xử hay không? Tình trạng này sẽ dẫn đến mất lòng tin vào các cấp, tạo dư luận không tốt trong cơ quan nhà nước, từ đó khiếu nại tố cáo tới cơ quan trung ương càng nhiều”.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm, ông Hận cho rằng đây là tình trạng “biết rồi nói mãi”.

“Năm nào nội dung này cũng được Chính phủ nêu ra trong phần hạn chế yếu kém. Dù biết rằng đây là một trong những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhưng tôi thấy lạ là càng khắc phục thì kết quả càng tệ hơn. Điển hình là việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản”, ĐB Hận nói.

Sau khi đề cập đến một số vấn đề khác, ĐB Hận đặt vấn đề: “Phải chăng đầu tư công chậm là do thắt chặt thủ tục đầu tư, do công khai minh bạch, do kết quả chống tham nhũng gần đây đạt kết quả tốt? Phải chăng điều này làm mất động lực của các chủ đầu tư, hay chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia, hay còn những nguy cơ gì khác? Điều này Chính phủ cần quan tâm làm rõ, không để có dư luận không hay, không tốt cho đầu tư công”.