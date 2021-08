Bình Dương đưa lương thực đến người dân 15 phường Hiện Bình Dương có 15 phường thuộc TP Thuận An, TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên đang thực hiện “đông cứng, khóa chặt” và chính quyền đang huy động tối đa lực lượng ngày đêm phân phát lương thực đến tận tay người dân. Các địa phương tạm trưng dụng các kho xưởng của DN làm nơi chứa gạo, thực phẩm và các nhu yếu phẩm rồi chia phần, chuyển cho các tổ lưu động đi phân phát tận tay các gia đình khó khăn, công nhân tại các khu nhà trọ. Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, lương thực, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn, đặc biệt là các loại thịt, cá, trứng, rau củ nên khi hàng về đến điểm tập kết, lực lượng tranh thủ từng giây, từng phút để phân loại, đóng gói, cấp phát đến tận tay bà con nhằm đảm bảo chất lượng, trọng lượng. Việc cấp phát sẽ ưu tiên cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trước, sau đó sẽ đến các hộ dân cần hàng hóa, nhu yếu phẩm khác. Việc cấp phát sẽ tổ chức thành ba đợt trong suốt 15 ngày. Trong thời gian này, nếu người dân cần thêm hãy gọi vào đường dây nóng của Trung tâm tác chiến phòng chống dịch bệnh thị xã Tân Uyên hoặc số điện thoại của những người đứng đầu bảy phường được niêm yết để được giải quyết, hỗ trợ kịp thời. Còn tại TP Thuận An và TP Dĩ An, cán bộ, tình nguyện viên không quản ngại mưa nắng, ngày đêm đi phát lương thực. Những hộ dân nào khó khăn thì phát trước, đặc biệt là các khu nhà trọ có đông công nhân lao động. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, việc cung cấp lương thực, thực phẩm sẽ được làm liên tục ngày đêm, đảm bảo không để ai bị bỏ sót, không ai phải thiếu lương thực. Song song với việc cấp phát lương thực, thực phẩm cho người dân, các địa phương đang thần tốc triển khai xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả đối với người nhiễm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Theo báo cáo của CDC Bình Dương, đến cuối ngày 25-8, tỉnh này ghi nhận 4.129 ca mắc mới. Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc COVID-19, số ca được điều trị khỏi là 44.833, số ca tử vong là 670. LÊ ÁNH