Phát biểu ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày 12-1, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ, toàn nhân loại đang bước vào một không gian sống mới, di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số – một sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử.



Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MIC

Trong sự chuyển đổi chưa từng có này, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngành TT&TT chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như hiện nay. Đây cũng là cơ may hiếm có để ngành TT&TT định vị lại mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sứ mệnh mới, vô cùng lớn lao của an toàn thông tin là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng (KGM), là xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng (ATANM) giống như công nghiệp quốc phòng, là làm chủ hệ sinh thái sản phẩm ATANM Việt Nam, là trở thành cường quốc về ATANM để bảo vệ đất nước trên không gian mạng.

Theo Bộ trưởng, nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là lắp ráp, gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Tuy nhiên nếu công nghiệp ICT là Make in Viet Nam, là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, là thiết kế, là sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam giúp Việt Nam phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ, là tăng trưởng gấp 2 - 4 lần tăng trưởng GDP cả nước, là động lực, là lời giải đưa Việt Nam thành hùng cường thịnh vượng, trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, thì lĩnh vực công nghiệp ICT đã nhận về mình một sứ mệnh hoàn toàn mới.

Nhận định về con đường phát triển phía trước của Ngành, của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên của một giai đoạn mới, không chỉ của Ngành mà còn là của đất nước và của cả thế giới.

Năm 2021 không chỉ là một năm mới, mà còn là năm đầu của giai đoạn năm năm (2021-2025) để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp. Đây cũng là năm đầu của giai đoạn 10 năm để đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; là năm đầu của giai đoạn 25 năm để Việt Nam năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, định hướng XHCN. Và đó cũng là con đường để đạt mục tiêu đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, CMCN lần thứ 4, chuyển đổi số.

Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới. Sứ mệnh mới, không gian mới sẽ tạo ra năng lượng mới, cách tiếp cận mới, và đây sẽ là nguồn lực để chúng ta bứt phá vươn lên.