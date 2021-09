Chiều 1-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại họp báo, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM Lê Mạnh Hà, cho biết từ việc khai báo y tế qua mã QR code của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã phát hiện 30 F0 di chuyển qua 43 chốt trong địa bàn TP.

Qua xác minh, ông Hà cho biết có 10 người có giấy đi đường, số còn lại là những người thuộc diện được miễn có giấy đi đường như người di chuyển đến khu cách ly tập trung, người đi xét nghiệm…

“Trong số đó có tám người đang cách ly tập trung, hai người khỏi bệnh, một1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà” – ông Hà nói.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

Trong cuộc họp báo chiều qua, ông Hà cho rằng để thuận tiện trong lưu thông và tránh ùn tắc, đề nghị người dân nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã QR code, khi đến chốt chỉ cần trình mã này cho lực lượng kiểm soát.

Cũng theo ông Hà, Công an TP.HCM đang phối hợp Sở Y tế và các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an cập nhật F0 hàng ngày vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của TP.

Do đó, nếu có trường hợp F0 di chuyển qua các chốt trạm thì Công an TP.HCM sẽ phát hiện ngay, từ đó ngăn chặn xử lý để không lây lan ra cộng đồng.