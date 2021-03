Phát hiện 5 người Trung Quốc định vượt biên sang Campuchia

Sáng 4-3, trao đổi với báo PLO, thiếu tá Nguyễn Văn Giàu, Đồn trưởng Đồn biên phòng Long Khốt (Long An), cho biết tối 2-3, tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn phối hợp với Công an và Ban chỉ huy quân sự xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tuần tra tại khu vực rạch Sâm No, phát hiện nhóm năm người đi về hướng biên giới Campuchia.

Qua kiểm tra, năm người đàn ông này đều có quốc tịch Trung Quốc.



Nhóm 5 người đã di chuyển nhiều nơi tại Việt Nam và bị phát hiện, tạm giữ ở ddđồng biên phòng Long Khốt. Ảnh: CÙ HIỀN

Nhóm người khai là đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 28-2 bằng đường mòn ở biên giới phía Bắc Việt Nam.

Sau đó, người môi giới đón bằng xe ô tô bảy chỗ, đưa họ vào TP.HCM rồi đưa tới huyện Vĩnh Hưng để sang Campuchia tìm việc làm.

Nhóm người khai nhận đây là lần đầu họ vào Việt Nam và không biết tiếng Việt nên cả nhóm không xác định được các địa điểm từng đi qua.



Nhóm người bị bắt ngay trong đêm khi đang di chuyển để xuất cảnh chui qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: CÙ HIỀN.

Sau khi lấy lời khai, nhóm người đã được khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh và kết quả bước đầu đều âm tính.



Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhóm này đã bị đưa đi cách ly theo quy định.