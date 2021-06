Chiều 23-6, người dân phát hiện ông Trần Đình Đức (62 tuổi, trú xóm phượng Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tử vong trong tư thế treo cổ sau vườn nhà.



Vườn nhà của ông Đức nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: ĐL

Người dân đã báo cáo sự việc liên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cán bộ chính quyền địa phương cùng Công an xã Đồng Văn, Công an huyện Thanh Chương xuống bảo vệ hiện trường đề chờ khám nghiệm, giải thích với người dân không tập trung quá đông trước nhà, trên đường.

Ông Nguyễn Quốc Chương- Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Chúng tôi đang chờ cơ quan pháp y lên khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân dẫn đến ông Đức tử vong. Thời gian gần đây, ông Đức chủ yếu sống với vợ hai (vợ đầu đã ly hôn) ở xã khác, cách nhà hơn 10km.



Nhiều người dân hiếu kỳ đến hiện trường, chính quyền địa phương phải yêu cầu không tập trung quá đông. Ảnh: ĐL

Trước tình trạng nhiều người dân hiếu kỳ đến đứng quá đông trước cổng nhà, trên đường gần nhà ông Đức chúng tôi đã giải thích, tuyên truyền, yêu cầu người dân không tập trung quá đông đề thực hiện phòng dịch COVID-19. Chính quyền cùng gia đình chuẩn bị tổ chức lễ tang”.

Được biết, ông Đức nguyên là Phó Trưởng công an huyện Thanh Chương đã nghỉ hưu nhiều năm nay.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đức đang được Công an huyện Thanh Chương và Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.