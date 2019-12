Phát hiện thêm hàng trăm hồ sơ thương binh giả

Quân khu 7 còn tồn gần 200 hồ sơ thương binh giả Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành do bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đoàn thanh tra nhận thấy đến thời điểm hiện tại vẫn còn 58 trường hợp chưa có kết quả xử lý. Bộ LĐ-TB&XH cũng kiến nghị Bộ tư lệnh Quân khu 7 sớm ban hành quyết định thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật đối với 141 trường hợp hồ sơ thương binh giả. “Trong đó 111 trường hợp đã được xác định sử dụng tài liệu giả mạo để lập hồ sơ và 30 trường hợp được xác lập hồ sơ trên cơ sở bản sao DSQNBT nhưng kết quả xác minh đối tượng không có tên trong danh sách lưu tại đơn vị…” - Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ. Không có Đoàn 558, Quân khu 9 Theo kết luận của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã ban hành quyết định hủy hồ sơ thương binh khai man của ông Trịnh Huy An (ngụ xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Do hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh có giấy chứng nhận thương binh của Đoàn 558/Quân khu 9 nhưng thực tế Quân khu 9 không có Đoàn 558…