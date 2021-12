Ngày 9-12, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đây là Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Lũy do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 lập với kịch bản ngập lụt ứng với các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập hồ chứa nước Sông Lũy.



Bản đồ huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Ảnh: Google Map.

Trong đó có 4 kịch bản xả lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa (xả lũ chủ động). Riêng kịch bản 5 tính đến trường hợp vỡ đập chính, ngày không có mưa, mực nước trong hồ ở ngưỡng mực nước dâng bình thường. Đập chính bị vỡ do các nguyên nhân: Mất ổn định do thấm mạnh qua vai đập và nền đập; lún, nứt đập do chất lượng đất đắp hoặc do động đất, phá hoại.

Kịch bản 6: Trường hợp vỡ đập chính do các nguyên nhân: Cửa van tràn xả lũ bị kẹt hoặc không mở được dẫn đến mực nước trong hồ dâng cao tràn qua đỉnh đập, gây vỡ đập. Vùng hạ lưu đập có mưa và tập trung nước.

Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Lũy nhằm xác 3 định phạm vi, mức độ ngập lụt, các đối tượng bị ảnh hưởng ở vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Lũy. Phạm vi ảnh hưởng ngập lụt cho 4 kịch bản điển hình thuộc địa bàn các xã Sông Bình, Hồng Thái, Phan Thanh, Phan Lâm, Phan Sơn, Bình Tân, Sông Lũy và thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Kịch bản 1: Diện tích ngập lụt 1.863,23 ha; số nhà bị ngập 4.013 căn; đường giao thông 81,79 km; trụ sở cơ quan, công trình công cộng 11 công trình.

Kịch bản 2: Diện tích ngập lụt 2.478,99 ha; số nhà bị ngập 4.684 căn; đường giao thông 107,48 km; trụ sở cơ quan, công trình công cộng 13 công trình.

Kịch bản 3: Diện tích ngập lụt 2.538,49 ha; số nhà bị ngập 4.797 căn; đường giao thông 109,59 km; trụ sở cơ quan, công trình công cộng 13 công trình.

Kịch bản 6: Diện tích ngập lụt 3.190,06 ha; số nhà bị ngập 5.201 căn; đường giao thông 130,94 km; trụ sở cơ quan, công trình công cộng 14 công trình. Trường hợp xảy ra Kịch bản 4 thì áp dụng phương án ứng phó theo như Kịch bản 1. Trường hợp xảy ra Kịch bản 5 thì áp dụng phương án ứng phó theo như Kịch bản 6.



Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) và ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy ( thứ 2 từ trái sang) khảo sát hồ Sông Lũy. Ảnh: TT Dân.

Quyết định cũng giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 có trách nhiệm xây dựng Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo Bản đồ ngập lụt được phê duyệt và theo quy định tình huống khẩn cấp theo Bản đồ ngập lụt được phê duyệt.

Được biết, hồ chứa nước Sông Lũy được khởi công vào cuối tháng 2-2019 và đến cuối tháng 12-2020 bắt đầu tích nước. Hồ có lưu vực rộng 302km2 nằm ở địa bàn các xã Phan Lâm, Phan Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Tổng dung tích thiết kế khoảng 99,9 triệu m3 nước, trong đó dung tích hữu ích khoảng 95,8 triệu m3, dung tích chết khoảng 4,1 triệu m3.