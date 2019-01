Phó bí thư huyện nói thẳng bị nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vừa lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chín người trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Kết quả, 33 huyện ủy viên bỏ cho ông Phan Văn Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy đạt 23/33 phiếu tín nhiệm thấp, ba phiếu tín nhiệm cao và bảy phiếu tín nhiệm.



Ông Hiếu có năng lực, dám nói thẳng, dám chỉ ra những tồn tại của địa phương nhưng 23/33 huyện ủy viên "bầu" cho ông là tín nhiệm thấp

Có điều dư luận băn khoăn là vì sao một lãnh đạo có năng lực, dám nói thẳng, dám chỉ ra những tồn tại của địa phương để sửa chữa cho tốt hơn lại có phiếu tín nhiệm bất thường như vậy.

Thời gian qua, ông và gia đình nhiều lần bị kẻ xấu nhắn tin hăm dọa vì nói thẳng, chỉ ra những tồn tại của địa phương. Trong đó có việc ông “dâng sớ” lên Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, yêu cầu xử lý nghiêm việc Chủ tịch UBND xã Hành Đức lấn chiếm đất công, “bùa phép” để được cấp sổ đỏ.

Ông cũng từng báo cáo thẳng trước Thường vụ Huyện ủy về việc mình đã trả lại phong bì của cấp dưới với lý do, mong muốn được xây dựng quê hương, mong Đảng bộ không chạy theo bệnh thành tích, mong thẳn thắn phê bình trong Đảng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, chống tha hóa trong cán bộ đảng viên để tạo niềm tin trong nhân dân.

Trước khi về nhận nhiệm vụ Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Nghĩa Hành (11-2016), ông là giáo viên trường Đảng; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Trong công tác, ông đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Dư luận băn khoăn với kết quả tín nhiệm thấp của ông Hiếu vì trước đó, năm 2016, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là ông Nguyễn Đức On được bổ nhiệm về huyện Nghĩa Hành làm Chủ tịch UBND huyện. Cuối năm bình xét ông On đều hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng khi bỏ phiếu tín nhiệm thì ông On không đủ phiếu, phải rút khỏi địa phương. Liệu lần này ông có theo vết xe đổ của ông On?