Phó Chủ tịch QH ấn tượng với sự phát triển của Cần Thơ

Ngày 10-7, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến kỳ họp kéo dài đến ngày 12-7. Đến dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu.



Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trình bày báo cáo thực hiện nghị quyết HĐND TP về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm.

Theo đó, tổng sản phẩm (GRDP - giá so sánh 2010) ước tăng 6,31% so cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,26% (nguyên nhân giảm chủ yếu do ngành trồng trọt. Trong đó, sản lượng lúa Đông xuân 2019 giảm 25.295 tấn, tương đương giá trị sản xuất giảm 2.725 tỷ đồng (giá so sánh 2010), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%...

Trong 6 tháng đầu năm, TP ước đón 4,97 triệu lượt khách đến tham quan. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 1,54 triệu lượt khách. Doanh thu toàn ngành đạt khoảng 2.274 tỷ đồng.

Về quản lý xây dựng, đô thị, trong sáu tháng đầu năm, TP đã cấp 2.717 giấy phép xây dựng (cấp nhà ở riêng lẻ 2.634 giấy phép, cấp dự án là 83). Thực hiện thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng 195 công trình với tổng giá trị dự toán sau thẩm định 1.412,3 tỷ đồng, thẩm định thiết kế cơ sở 19 dự án với tổng mức đầu tư 3.326,1 tỷ đồng…

TP hiện có 119 đồ án quy hoạch xây dựng. Đẩy nhanh việc lập quy hoạch phân khu 1/5.000 các quận kết hợp với rà soát để lồng ghép điều chỉnh các khu vực không còn phù hợp (dự kiến hoàn thành trong quý III- 2019). Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị TP Cần Thơ.



Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 10-7. Ảnh: NN

Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho xây dựng cơ bản đạt hơn 24.700 tỷ đồng. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách (ngoài khu công nghiệp) đạt khá. Dự kiến có 20 dự án mới, tổng vốn hơn 30.981 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn có tổng số 108 dự án đang triển khai thực hiện, vốn đầu tư hơn 70.357 tỷ đồng...

Về phương hướng sáu tháng cuối năm, UBND TP đặt ra một số công việc cụ thể như xây dựng Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu TP giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019…

Điều chỉnh, bổ sung danh mục mời gọi đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP. Xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2019. Ban hành Đề án Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực.

Cạnh đó, TP sẽ tổ chức triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Xây dựng khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2020 - 2024). Sơ kết Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định giá đất cụ thể, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của TP. Tập trung thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án…

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết qua nghe báo cáo của Phó Chủ tịch UBND TP, ông rất ấn tượng với cơ cấu kinh tế của TP, khu vực thương mại- dịch vụ chiếm hơn 59%, khu vực nông-lâm-thủy sản chỉ còn gần 8%. Đồng thời, Phó Chủ tịch QH cũng nói rằng rất ấn tượng công tác xây dựng nông thôn mới của TP khi đã có 33/35 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,53%. So với trong vùng đây là sự phấn đấu rất quyết liệt của TP…



Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 10-7. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu khi thảo thuận chú trọng đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển TP theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu…



Từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành một TP văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, xứng đáng là trung tâm của cả vùng