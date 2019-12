Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ làm tốt vai trò trung tâm vùng

Sáng 4-12, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 14 khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.



Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14. Ảnh: NN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Hiểu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, có 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019 đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết của HĐND TP đề ra.

Kinh tế TP tiếp tục phát triển, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và dịch vụ, du lịch, vận tải được đẩy mạnh, tăng trưởng khá cao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký…

HĐND TP đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của UBND, của các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

HĐND TP Cần Thơ đồng thời biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành được những kết quả tích cực, tạo tiền đề để thành phố đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2015-2020.



Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng báo cáo trước kỳ họp việc thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội. Ảnh: NN

Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng cho biết tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với năm 2018. So với kế hoạch, dự kiến có 11 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch, hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách nhà nước do thu thuế hải quan không đạt.

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước thực hiện 7,51% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch. GRDP bình quân đầu người 88,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 20.115 tỉ đồng, vượt 35,31% dự toán HĐND TP giao. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao ước thưc hiện 11.124 tỉ, đạt 98,84% dự toán trung ương và đạt 96,7% dự toán HĐND giao, giảm 1,53% so với năm 2018.



Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Cần Thơ ngày 4-12. Ảnh: NN

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đánh giá Cần Thơ tiếp tục làm tốt vai trò là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… Là điểm sáng trong đổi mới phong cách làm việc của Đảng bộ, chính quyền và HĐND các cấp.

“Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, tôi xin được chia vui, chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ, UBND và HĐND TP Cần Thơ đã đạt được“ – Phó Chủ tịch QH nói.

Phó Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn tồn tại như trong báo cáo của UBND TP đã nêu ra. Như vì sao việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP còn chậm, chưa tương xứng với vị trí là trung tâm vùng, việc nâng cao khả năng kết nối vì sao còn chậm? Vì sao việc quản lý quy hoạch TP chưa tốt? Vì sao công tác cải cách hành chính của TP còn chậm, sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ tại sao còn hạn chế?...

Phó chủ tịch QH đề nghị TP cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành trung ương thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó là chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp TP Cần Thơ…

Đồng thời TP cần chuẩn bị tốt cho Tết nguyên đán sắp tới, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nhất là Quân khu 9 và các cơ quan hữu quan trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm hàng hóa phục vụ tết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết. Bảo đảm công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách; lo cho sinh viên, công nhân, lao động về quê ăn tết bảo đảm an toàn.