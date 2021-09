Ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân Trần Văn Thạch nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian ông Thạch bị tạm đình chỉ công tác kể từ 20 giờ đêm 1-9 đến hết ngày 15-9.



Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thạch.

Lý do ông Thạch bị tạm đình chỉ công tác là do chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 không nghiêm túc theo nội dung Kết luận số 32 ngày 17-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thông báo Kết luận số 161 ngày 9-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Đức Thọ.

Cụ thể ông Thạch đã ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đi về địa phương.

Sáng 2-9, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Thạch cho biết có một gia đình ở vùng xanh tỉnh Đồng Nai gồm năm người sau khi test COVID-19 âm tính thì lên xe về quê xã Tân Dân.

Đến chiều 31-8, khi họ về đến chốt ở Bình Thuận thì bị giữ lại.

Ngày 1-9, người nhà của gia đình trên ở quê lên xã trình bày xin xác nhận vào đơn là ở địa phương có khu cách ly tập trung, nếu về thì vào khu cách ly tập trung.

"Tôi thấy hình ảnh họ cung cấp trong năm người về có ba trẻ nhỏ, với lòng trắc ẩn của con người, tôi đã ghi xác nhận “tại địa phương có khu cách ly tập trung đảm bảo và nếu gia đình về được sẽ đưa vào khu cách ly tập trung luôn”.

Do họ đã lỡ về trên đường bị giữ lại nên tôi mới ghi xác nhận vậy. Nếu người dân chưa rời nơi ở thì tôi sẽ không xác nhận để cho họ về. Văn bản của cấp trên ra rồi nhưng do nhiều việc nghiên cứu chưa hết, cộng với lòng trắc ẩn nên tôi đã ký cho công dân. Tổ chức giao nhiệm vụ cho tôi, tôi ký xác nhận như vậy là sai, tổ chức tạm đình chỉ công tác tôi là đúng, tôi chấp nhận, tôi rút kinh nghiệm” - ông Thạch nói.

Trước đó, cuối tháng 8-2021, anh Trương Tiểu Kiệt tự đi bộ từ miền Nam về quê xã Thạch Ngàn (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An).

Khi anh Kiệt đi bộ về đến chốt ở Đồng Nai thì bị giữ lại. Người nhà lên gặp ông Lô Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn xin ý giấy xác nhận để anh Kiệt tiếp tục về quê.

Tuy nhiên, ông Huấn và cán bộ UBND huyện Con Cuông giải thích không thể ký giấy cho anh Kiệt tự về quê, nếu ký là sai bởi đã có quy định người dân ở vùng có dịch “ai ở đâu thì ở đó”. Sau đó, anh Kiệt đã được những người trực chốt chở quay trở về phòng trọ ở Bình Dương.