Phố cổ Bao Vinh ngập trong nước lũ

Trưa 12-11, nhiều nơi ở Thừa Thiên - Huế nước vẫn đang ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại phố cổ Bao Vinh (thị xã Hương Trà) có nhiều nơi nước ngập sâu khoảng 0,5 m. Theo người dân nước lũ bắt đầu lên vào chiều ngày hôm qua. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại phố cổ Bao Vinh người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền. Người dân cho biết vào sáng hôm nay nước có dấu hiệu giảm dần nhưng rất chậm. Ảnh: NGUYỄN DO



Nước lũ làm khó phân biệt đâu là sông đầu là đường. Trong ảnh: Đường nằm giữ hai dãy nhà, còn phía bên trái là sông. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều ngôi nhà cổ tại phố cổ Bao Vinh cũng bị nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: NGUYỄN DO



Người dân ở đây cho biết đợt lũ này thấp hơn so với đợt lũ giữa và cuối tháng 10. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều em nhỏ chơi đùa trong dòng nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Người dân thuê thuyền để chở người và phương tiện qua khu vực ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO



Chợ Bao Vinh ngập trong nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Tiểu thương tranh thủ dọn dẹp khi nước chưa rút hẳn. Ảnh: NGUYỄN DO



Đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, nước lũ trên sông Hương ở mức trên báo động 2, trên sông Bồ trên báo động 3. Ảnh: NGUYỄN DO



Theo ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường khiến địa phương này có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 9-11 đến 7 giờ ngày 12-11 vùng núi phổ biến 400-600 mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250 mm. Ảnh: NGUYỄN DO



Ngày 12-11, tại Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trưa chiều nay mưa giảm. Ảnh: NGUYỄN DO