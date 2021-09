Chiều 29-9, tại Thái Bình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định điều động Thượng tá Trần Văn Phúc (Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho Thượng tá Trần Văn Phúc. Ảnh: CAND

Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải chúc mừng Thượng tá Trần Văn Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Thượng tá Trần Văn Phúc được kỳ vọng sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trần Văn Phúc bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình.

Tân giám đốc Công an tỉnh Thái Bình hứa sẽ nố lực, tiếp tục học hỏi cầu thị, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm sức của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác…