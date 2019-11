Phó Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ 39 người tử vong ở Anh

Sáng 7-11, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức, Đại tá Lê Xuân Hoài- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã cung cấp một số thông tin về vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh và nghi có nạn nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh.



Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Theo đại tá Lê Xuân Hoài, vụ việc này thì ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vừa qua, và giờ ông thông tin thêm.

“Công an tỉnh Nghệ An đã ra Hà Nội làm việc với các Bộ, Ban, ngành để sớm nhận thi thể từ Anh về sân bay Nội Bài đưa về an táng ở quê nhà. Thời gian qua, có 24 gia đình ở Nghệ An báo tin có người đi Anh và đi nước ngoài mất liên lạc, sau đó có 3 gia đình đã liên lạc được và đã rút đơn.

"Như vậy, cho đến hiện nay còn 21 gia đình báo 21 người lao động đi nước ngoài mất liên lạc. Trong đó, ở huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành mỗi huyện có 7 người, ở TP Vinh có 3 người, ở huyện Nghi Lộc có 2 trường hợp, ở thị xã Cửa Lò một trường hợp và huyện Hưng Nguyên một trường hợp”- Đại tá Lê Xuân Hoài nói.

Đại tá Lê Xuân Hoài- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin.

Về tiến trình điều tra vụ án đưa người sang Anh và các nước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và đã tạm giữ hình sự 7 người để điều tra đường dây này. Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, chưa khởi tố bị can.

Những ngày qua, tại Hà Tĩnh cũng có 10 gia đình trình báo con, em của họ đi Anh bị mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10. Trong đó, riêng xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có 5 người đi Anh đang bị mất liên lạc. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố một bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.



Gia đình lập bàn thờ vọng cho anh Cao Tiến Dũng (quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10.

Về công tác truyền thông, tại Hội nghị, Sở TT&TT Nghệ An và Ban Tuyên Giáo tỉnh Nghệ An nêu: Liên quan đến vụ việc 39 người tử vong trong thùng container ở Anh với nghi vấn có nhiều nạn nhân người tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thông tin, phản ánh đậm nét.

Nhiều bài viết đã thông tin, phản ánh tâm trạng hoang mang, lo lắng của các gia đình có người thân mất liên lạc; thông tin sự nỗ lực của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp trong việc xác minh, giải quyết sự việc.

Một số bài viết phân tích những “lỗ hổng” trong công tác quản lý, xuất nhập cảnh; kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động. Báo chí cũng mong muốn điều tra, phát hiện vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.



Một người ở Hà Tĩnh đang ngồi chờ tin tức chính xác về con trai đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10.

Ngoài ra có một số cơ quan báo chí khi đưa tin, đăng bài còn thiếu kiểm chứng, chưa phù hợp thời điểm, có phần nhiễm loạn thông tin, làm người dân có con em đi xuất khẩu lao động băn khoăn, lo lắng.

Từ đó, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An khắc phục điều trên, đồng thời đề nghị phóng viên khi đưa tin và viết trên trang cá nhân mạng xã hội cần cẩn trọng hơn.