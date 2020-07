Phó Phòng TN&MT TP Phan Thiết không bị khởi tố

Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã không khởi tố đối với ông Lương Hoàng Quốc, phó Phòng TN&MT TP Phan Thiết, trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại địa phương.



Được biết, quá trình điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP Phan Thiết, công an xác định ông Quốc đã trực tiếp tham mưu ba hồ sơ, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật với tổng diện tích hơn 1.800 m2.

Công an xác định trong số 132 thửa đất chuyển mục đích trái pháp luật (diện tích hơn 170.000 m2) thì ông Phạm Thanh Thái, trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết (đã bị bắt giam), ký tham mưu 129 thửa, còn ông Quốc ký tham mưu ba thửa.

Cụ thể, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6-2018, do ông Thái nghỉ phép nên ông Quốc đã ký ba văn bản thẩm định và tờ trình cho ông Trần Hoàng Khôi (nguyên phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, đã bị bắt giam) ký cho phép các trường hợp này được chuyển mục đích sử dụng đất.



Việc chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật để các hộ dân phân lô, bán nền làm vỡ quy hoạch của TP Phan Thiết. Ảnh: P.NAM

Theo quy định, với tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, người có chức vụ, quyền hạn chỉ bị xử lý hình sự khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật từ 5.000 m2 đến dưới 30.000 m2 (đất trồng lúa); từ 10.000 m2 đến dưới 40.000 m2 (đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp) hoặc giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 500 triệu đến dưới 2 tỉ đồng... (Điều 229 BLHS).

Trong trường hợp ông Quốc, công an xác định ông chỉ ký tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật hơn 1.800 m2, giá trị quyền sử dụng đất hơn 100 triệu đồng nên không khởi tố.

Tuy nhiên, ông Quốc có sai phạm nên bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý ông về mặt chính quyền.

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 4-2020, công an tỉnh chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng Phòng TN&MT và các chuyên viên của TP Phan Thiết về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các bị can này đã tham mưu, thẩm định và quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 170.000 m2 trái pháp luật, làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết bằng cách vận dụng thuật ngữ “cụm dân cư nhà vườn” không có trong quy định.