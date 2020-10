Phó Thủ tướng lưu ý vận hành hồ đập hạn chế ngập lụt ở Huế

Chiều 17-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi lớn hơn như: Minh Hóa (Quảng Bình) 452 mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 450 mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 667,8 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 502 mm,…



Nhiều khu vực ở Huế đang ngập lụt trở lại do mưa lớn. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ nay đến 21-10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ chiều 17-10 đến 21-10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600 mm, có nơi trên 700 mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên - Huế phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.



Mưa lớn trong những ngày tới cũng dẫn tới lo ngại nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu trở lại và mất an toàn các hồ đập, nhất là hồ đập nhỏ, xung yếu.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngày 17-10, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiến cứu nạn Trịnh Đình Dũng có công điện gửi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, các bộ, ngành liên quan.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công điện của Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở... Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ.

Đối với Bộ TN&MT, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó.

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình và hạ du, lưu ý vận hành các hồ đập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bảo đảm an toàn, hạn chế ngập lụt trong ngày 18-10.

Các bộ, ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.