Ngày 28-7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tình hình dịch bệnh hiện đang còn diễn biến phức tạp, số ca bệnh phát sinh còn tăng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Long An cần xây dựng kế hoạch chống dịch lâu dài, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” và chia nhỏ, phân khúc quản lý ở những “vùng đỏ”.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra, động viên lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại Long An. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong hai tuần tới Long An cần tiếp tục thực nghiêm Chỉ thị 16, hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài, tạo thuận lợi cho việc truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Long An tập trung nguồn nhân lực và vật lực tầm soát F0 trong cộng đồng,chuẩn bị phương án đón người dân Long An từ TP.HCM về nơi cư trú an toàn.

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi Long An sẵn sàng các điều kiện chi viện cho TP.HCM khi cần thiết như tiếp tế về hàng hóa nông sản, lương thực, thực phẩm... để cùng nhau hỗ trợ vượt qua đại dịch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, tính đến 6 giờ sáng 28-7, tỉnh ghi nhận 4.575 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.559 ca mắc trong cộng đồng và 16 ca mắc nhập cảnh. Trong số này có ba huyện có số ca mắc cao nhất là Cần Giuộc, Đức Hòa và Bến Lức.

Đến nay tỉnh đã thành lập và kích hoạt sẵn sàng 57 khu cách ly tập trung, với năng lực cách ly khoảng 11.500 giường.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Long An. Ảnh: PV

Về công tác xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng, toàn tỉnh có 25 cơ sở y tế với 224 đội lấy mẫu năng lực 44.800 mẫu/ngày. Có 47 cơ sở xét nghiệm, với năng lực test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm khẳng định PCR.



Hiện nay, tỉnh tập trung triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng trong cộng đồng, tập trung vào các khu, cụm công nghiệp và khu vực đông người như nhà trọ, khu dân cư…

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, tỉnh cũng triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với năm địa phương trọng điểm từ ngày 8-7 và áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 19-7.

Để nhanh chóng kiểm soát, khống chế và tiến tới dập dịch trong thời gian sớm nhất, kể từ ngày 27-7, địa phương yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời, tỉnh triển khai bố trí các rào chắn tại các cửa ngõ, các khu vực kết nối quan trọng giữa các địa bàn và kiểm soát 24/24.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, y tế đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 2, huyện Tân Trụ và Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị tỉnh Long An.