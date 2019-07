Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra tận gốc vụ xăng giả Trịnh Sướng

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) mới đây có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019.



Đại gia Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra.

Tại buổi làm việc, ông Đàm Thanh Thế, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, để triệt phá tận gốc đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả nêu trên, yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình điều tra mở rộng vụ án; sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 28 bị can trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Từ 1-1-2017 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số Octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) là 4.200 tỉ đồng, tổng khối lượng là khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất để bán ra thị trường.

Đến nay đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại gồm: 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít A95, 03 tàu thuỷ, 09 xe ô tô (xe bồn), 05 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Qua kết quả ban đầu xác định, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, các đối tượng đã có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả, thực hiện hành vi pha trộn dung môi, hoá chất cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu vàng và xăng A95 để tạo ra xăng E5 RON92 và RON95 giả sau đó mang đi bán, tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành với số lượng đặc biệt lớn trong một thời gian dài, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.