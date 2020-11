Phú Yên: 1 người bị lũ cuốn mất tích

Tối 10-11, trao đổi với PLO, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết các lực lượng chức năng cùng người thân đang tìm kiếm ông Hồ Ngọc Bưng (35 tuổi, ngụ thôn Phú Lộc, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa) bị mất trên sông Ba.



Người dân xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên chạy lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, khoảng 16g cùng ngày, ông Hồ Ngọc Bưng ra bờ kè ven sông Ba đoạn qua thôn Phú Lộc thì bị trượt chân té xuống sông. Ông Bưng bị nước cuốn trôi mất tích ngay sau đó.



Thông tin với PV PLO, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đến tối 10-11 tỉnh này đã sơ tán hơn 7.000 người đi tránh lũ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Đồng Xuân với hơn 2.130 người.

Lũ trên các sông ở Phú Yên đang tiếp tục lên nhanh, gây ngập lụt tại nhiều vùng, nhất là các huyện Đồng Xuân, Tuy An. Nhiều vùng có nguy cơ ngập sâu như các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam của huyện Đồng Xuân; các xã An Định, An Dân của huyện Tuy An. “Hầu hết người dân tại các vùng trũng thấp, ngập sâu đã được sơ tán đến nơi an toàn”- ông Thế nói.



Sơ tán người dân đi tránh lũ ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo báo cáo nhanh đến 19g ngày 10-11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, bão số 12 ở tỉnh này đã làm một người bị thương là tài xế xe tải bị gió bão làm lật xe ven quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa.

Toàn tỉnh Phú Yên có tám căn nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái.





Nhiều khu dân cư ở Phú Yên bị ngập lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Nhiều công trình, trường học, trụ điện bị ngã đổ; nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt, ách tắc giao thông. Đường sắt Bắc- Nam đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa bị đất đá sạt lở đổ xuống đường.

Bão đã làm mất điện 68 xã ở Phú Yên.