Còn nhiều khó khăn, hạn chế Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế mà cần thẳng thắn nhìn nhận. Cụ thể là 8/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng không đạt kế hoạch và có mức tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ. Trong đó, GRDP chỉ tăng 0,33% (kế hoạch 7,35%), là mức tăng trưởng thấp nhất so với các năm gần đây và đạt thấp so với bình quân chung của cả nước; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị bàn các giải pháp khôi phục kinh tế. Ảnh: TL Tổng thu ngân sách trên địa bàn và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Các dự án lớn, quan trọng của tỉnh triển khai thực hiện còn chậm, nhất là các dự án ngoài ngân sách. Số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chậm quyết toán theo quy định còn nhiều. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc lập quy hoạch tỉnh chậm so với tiến độ đề ra. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chậm phê duyệt. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc quy hoạch, tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chậm. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng lấn chiếm đất đai, lòng, lề đường buôn bán, xây dựng nhà ở, công trình trái phép, xây dựng không theo quy hoạch còn diễn ra nhưng chưa kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết. Chất lượng một số dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu xã hội. Việc mua sắm một số loại thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo quy định còn chậm. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giải quyết ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri còn chậm…