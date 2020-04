Phú Yên: Công trình tái định cư không thi công vẫn thanh toán

Đó là một trong nhiều sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Phú Yên phát hiện qua thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 15 công trình trên địa bàn huyện Tuy An.



Một công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ở huyện Tuy An.

Theo kết quả thanh tra, công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 có tổng kinh phí đầu tư hơn 8,7 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An làm chủ đầu tư, thi công từ giữa năm 2014 đến giữa năm 2015.

Công trình này có một khối lượng công việc với giá trị gần 700 triệu đồng không thể thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, liên danh đơn vị xây lắp, chủ đầu tư, đơn vị giám sát vẫn thực hiện thủ tục nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình với tổng giá trị khối lượng nghiệm thu theo hợp đồng đã ký hơn 8,7 tỉ đồng.

Dù chưa thi công nhưng đến ngày 31-5-2015 chủ đầu tư đã thanh toán đầy đủ cho đơn vị thi công. Mãi đến tháng 6-2018, UBND huyện Tuy An mới quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cắt giảm phần khối lượng chưa thi công, yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả tiền đã thanh toán vượt khối lượng. Sau đó, đơn vị thi công mới hoàn trả số tiền trên cho ngân sách.



Làm việc với đoàn thanh tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An thừa nhận sai phạm trên. Ban này giải thích là đã xin ý kiến UBND huyện cho thanh toán trước khối lượng trên để không bị mất nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dù không thể thi công.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Phú Yên, qua thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 15 công trình trên địa bàn huyện Tuy An, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm trong việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát thi công, nghiệm thu… Từ đó, quyết toán công trình hoàn thành cao hơn thực tế 1,4 tỉ đồng.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh phát hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đồng Đèo tại xã An Dân có chất lượng bê tông không đạt yêu cầu so với thiết kế.

Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước 1,9 tỉ đồng. Đây là tổng số tiền sai phạm do công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều sai sót.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An kiểm điểm nghiêm túc trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý dự án đối với các công trình do các đơn vị thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư có sai sót. Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy An tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện liên quan đến các sai phạm.