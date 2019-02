Phú Yên yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ trói dân phơi nắng

Chiều 20-2, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chủ trì cuộc họp khẩn tại UBND thị xã Sông Cầu, chỉ đạo xử lý vụ ông Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh, đánh đập, bắt trói người dân ngăn cản thi công mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.



Công an xác định có chuyện đánh, trói dân

Thông tin tại cuộc họp, Thượng tá Trương Thanh Phương, Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, cho hay: Ngày 16-2, ông Nguyễn Duy Phương có đem theo cây gậy đến ngăn cản thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 tại thị xã Sông Cầu do Công ty CP Quang điện Phú Khánh làm chủ đầu tư. Ông Phương cho rằng diện tích do ông khai hoang bị thu hồi nhưng chưa được bồi thường. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Biền đã dùng tay, mũ bảo hiểm đánh ông Phương. Sau đó ông Biền cho người bắt giữ, đưa ông Phương đến khu lán trại của dự án.

Thượng tá Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, cho biết là cơ quan này đang điều tra theo thủ tục tố tụng, thu thập các tài liệu liên quan và sẽ triệu tập làm việc đối với ông Biền, ông Phương và những người liên quan.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 1, cho biết thêm khi ông đến hiện trường, ông Phương còn bị trói, nằm trên xe bán tải của Công ty CP Quang điện Phú Khánh, bị xây xát, sưng vùng mặt, chảy máu môi.

Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Anh Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh, cho hay là ngay sáng 20-2, HĐQT công ty này đã ra quyết định đình chỉ công tác, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Biền và cho hay công ty hoàn toàn không đồng tình với cách hành xử của ông Biền.

“Chúng tôi không quan tâm đúng sai lúc này nhưng anh không được phép đánh người. Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan điều tra” - đại diện Công ty CP Quang điện Phú Khánh nói và cho biết thêm chiều cùng ngày đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí điều trị đối với ông Phương.



UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC



Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Duy Phương đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Không thể chấp nhận hành vi bạo hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế khẳng định việc đánh, bắt trói người dân của ông Biền là hành vi sai trái và giao công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu khẩn trương điều tra, có kết luận với quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó. “Tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị của Công ty CP Quang điện Phú Khánh đã đình chỉ công tác đối với ông Biền. Nếu không UBND tỉnh cũng yêu cầu công ty đình chỉ, ngừng mọi hoạt động giao dịch của ông Biền trên địa bàn thị xã Sông Cầu và các hoạt động liên quan đến dự án vì hành động đó đã gây ra hình ảnh không tốt đối với các dự án trên địa bàn” - ông nói.

Ông Trần Hữu Thế nhắc lại lời phát biểu của ông khi khởi công dự án là yêu cầu chủ đầu tư tránh để xảy ra xung đột với người dân và yêu cầu làm rõ những ai liên quan để có xử lý thích đáng. “Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi bạo hành như thế trên công trường, nhất là để xảy ra xung đột với người dân”. Ông Thế cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm đối với ông Phương. “Công ty có chỉ đạo ông Biền làm hay không tôi chưa biết nhưng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm vì ông Biền từng là người của công ty và đã gây ra hành vi đó. Trước mắt là chịu trách nhiệm về thuốc men điều trị. Còn trách nhiệm pháp lý thì cơ quan chức năng sẽ xử lý” - phó chủ tịch UBND tỉnh nói.

Ông Thế cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là chính quyền địa phương đã lơ là, không giải quyết thấu đáo đơn khiếu nại của ông Phương. Theo ông Thế, dự án trên thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và hầu hết đất bị thu hồi để giao cho dự án đều do UBND xã Xuân Thọ 1 quản lý.

Ông Thế yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu rà soát lại việc giải quyết khiếu nại bồi thường về đất của ông Phương và công khai để người dân biết. Việc bồi thường phải theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, đúng quy định.