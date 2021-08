Lãnh đạo UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM, vừa cho biết phường đang chăm nuôi hơn 30 trường hợp người dân không có nơi cư trú muốn về quê ở miền Tây nhưng bị kẹt lại trên địa bàn phường.

Theo đó vào đầu tháng 8, cán bộ phường An Lạc A phát hiện một nhóm hơn 40 người lỉnh kỉnh đồ đạc, ngủ lại ở một con hẻm trên đường Kinh Dương Vương, gần Bến xe miền Tây nên đã đưa về phường.



Phường An Lạc A mang cơm đến cho nhóm người muốn về quê nhưng bị kẹt lại. Ảnh: V.HIỆP

Lúc này phường mới biết đây là một nhóm người tự chạy xe máy về miền Tây nhưng bị chốt kiểm soát ở huyện Bình Chánh, giáp tỉnh Long An chặn lại, rồi đi ngược về quận Bình Tân để tìm cách về quê.



Trong số đó, chủ yếu là công nhân, phụ hồ, không có công việc ổn định; có người ở trọ tại một số quận, huyện ở TP.HCM, một số người đi từ Bình Dương, Đồng Nai; số còn lại không có nơi cư trú.

Sau khi đưa về phường, chính quyền địa phương đã bố trí cho nhóm người này ở tạm tại một trường học trên địa bàn, lập hồ sơ cụ thể từng người, test COVID-19. Đối với khoảng 10 trường hợp có nơi tạm trú ở quận 12, TP Thủ Đức thì phường An Lạc A đã liên lạc để công an địa phương lên đón về.

Còn lại khoảng hơn 30 trường hợp đã trả nhà trọ hoặc không có nơi cư trú, phường giữ lại để tạm thời hỗ trợ trong thời gian TP.HCM áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, trong nhóm người này có một bà bầu sắp sinh, được phường đặc biệt chăm lo.



Cán bộ phường An Lạc A đặc biệt chăm lo cho người phụ nữ sắp sinh. Ảnh: V.HIỆP

Lãnh đạo UBND phường An Lạc A cho biết phường liên hệ một bệnh viện (BV) trên địa bàn quận, sẵn sàng tiếp nhận mẹ bầu này; đồng thời vận động mạnh thường quân chuẩn bị một khoản tiền cho hai mẹ con đóng viện phí.



Trao đổi với PLO, anh LVĐ (27 tuổi, quê Cà Mau), chồng của “bà bầu” duy nhất trong nhóm người này, cho biết vợ anh dự sinh vào đầu tháng 9. Vừa qua, hai vợ chồng làm phụ hồ ở TP Biên Hoà, Đồng Nai, chỉ ở tạm lán trại ngay công trường chứ không mướn nhà trọ.

“Thấy gần tới ngày sinh nên vợ chồng tôi vào BV xét nghiệm COVID-19 xong đi từ Đồng Nai lên TP.HCM định về Sóc Trăng (quê vợ) nhưng đến giáp Long An thì bị chặn lại. Không còn chỗ nào để ở, vợ chồng tôi ngủ ở gầm cầu một đêm, sau nghe nhiều người bảo lên Bến xe miền Tây coi có hội đồng hương nào thì xin về nhưng lên đó ngủ hai đêm ở ngoài đường, may gặp công an phường đưa chúng tôi về” – anh Đ. kể.

Theo anh Đ., những ngày qua tuy được phường lo cơm nước đầy đủ nhưng tâm lý vẫn muốn về quê. “Biết vợ tôi sắp sinh, ngày nào phường và các chị ở Hội phụ nữ cũng điện thoại hỏi thăm, bảo khi nào vợ có dấu hiệu sinh thì báo ngay để các anh chị đưa lên BV” – anh Đ. nói.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết vì TP.HCM và các tỉnh miền Tây đang áp dụng Chỉ thị 16 nên không thể giải quyết cho các trường hợp này về quê được. Quận, phường sẽ tiếp tục chăm nuôi cho đến khi diễn biến dịch bệnh quả quan hơn.

Riêng trường hợp “bà bầu sắp sinh” thì phường đã chuẩn bị chu đáo, đến ngày sinh chỉ cần vào BV để sinh thôi.

TP.HCM tiếp tục giãn cách đến hết ngày 15-9 Ngày 15-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản khẩn về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP để quyết liệt kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16 trong một tháng, từ 0 giờ ngày 16-8 đến hết ngày 15-9-2021 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. UBND TP yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân. Trước đó, TP.HCM bắt đầu quyết định giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 9-7, do lúc đó cả hệ thống chính trị và nhân dân TP đã vào cuộc quyết liệt và triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp nhưng dịch vẫn phức tạp.