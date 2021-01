Phường giúp 1 phụ nữ làm khai sinh sau 40 năm

Giấy khai sinh không chỉ để quản lý

Việc một người được sinh ra và được cấp giấy khai sinh là điều bình thường với mọi người nhưng người phụ nữ khuyết tật đến 40 tuổi mới được công nhận sự có mặt trên cõi đời có nhiều điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Còn nhớ mới đây trong chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 10-2020, một cử tri đã phản ánh việc người mẹ của anh dù đã 45 tuổi vẫn chưa được đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, chưa được cấp giấy tờ tùy thân. Gia đình đã liên hệ với phường để làm giấy khai sinh nhưng chưa nhận được kết quả trả lời. Chúng ta đều biết một cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh, đến khi chết đi phải được khai tử. Đây là điều đã được luật pháp công nhận, không một ai được cướp đi quyền đó và chính quyền, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã tạo mọi điều kiện tốt nhất hoàn thiện mọi quyền lợi của một con người, mà cao hơn là sự công nhận một người tồn tại cho dù người ấy không may bị chứng động kinh bẩm sinh, chỉ biết cười ngây ngô và ú ớ những điều không ai rõ. 40 năm qua, cô ấy sống không có danh phận, không được công nhận và thật may, bằng sự sâu sát đến từng ngóc ngách ở địa bàn, thấu hiểu với hoàn cảnh của người yếu thế mà cán bộ phường Bình Hưng Hòa đã cố gắng làm giấy khai sinh cho “đứa bé” 40 tuổi ấy. Đồng thời hỗ trợ cả việc làm sổ tạm trú, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ cho cả gia đình. Không phải tự nhiên mà luật pháp quy định rất rõ, rằng một con người đến với thế giới này sống đủ 24 giờ và không may mất đi thì phải công nhận họ đã từng tồn tại trên cõi đời bằng việc khai sinh, khai tử cho họ và đây là quyền cơ bản nhất của mọi công dân. Ở đâu đó sẽ còn có người vẫn sống rồi về với cát bụi và vì những lý do khác nhau mà chưa được khai sinh. Cán bộ cơ sở nên nắm bắt để giúp đỡ, tháo gỡ… để họ được thừa nhận, nó không chỉ biểu hiện của việc gần dân mà cao hơn nó còn mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Bởi suy cho cùng, nền hành chính nào ngoài việc quản lý thì cũng hướng về người dân, phục vụ cho dân là trên hết. LÊ THOA