Quận 12 làm lễ cầu siêu nạn nhân tử vong tai nạn giao thông

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 11 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ TNGT, làm chết 6.048 người, 9.652 người bị thương. So với năm 2019, TNGT giảm sâu ở cả ba tiêu chí trong đó số vụ giảm 2.900 vụ, số người chết giảm 927 người, số người bị thương giảm 2.492 người. Riêng trên địa bàn quận 12, từ đầu năm đến nay xảy ra 134 vụ TNGT, làm chết 45 người, 121 người bị thương, giảm 11 vụ so với cùng kỳ, tăng năm người chết, giảm 15 người bị thương. Nhân dịp này, Ban ATGT kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, cộng đồng tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của chính bạn và mọi người.