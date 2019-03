Quận 2 lật tẩy 6 tài xế dương tính ma túy khai do thuốc cảm

Trao đổi với PV PLO.VN, đại diện Công an quận 2 cho biết trong đợt cao điểm kiểm tra và xử lý tài xế dùng ma túy, Công an quận đã phối hợp với Quân cảng Sài Gòn, Thanh tra sở GTVT, Phòng PC08, BV quận 2 để thực hiện.



Hai tài xế dương tính với ma túy ở cảng Cát Lái nhưng khai do dùng thuốc cảm. Ảnh: L. THOA

Tuy nhiên công an địa phương vẫn lập biên bản, đưa các trường hợp này đến BV quận 2 để tiến hành xét nhiệm nhằm đảm bảo tính chính xác và đúng thủ tục pháp lý.

Thông qua kiểm tra, đã phát hiện chín trường hợp dương tính với ma túy. Trong đó có sáu trường hợp tài xế khai báo do dùng thuốc cảm.

Kết quả, sáu trường hợp không thừa nhận đã được xác định là đều đã sử dụng chất ma túy. Vì vậy, Công an quận 2 đã tiến hành lập hồ sơ đối với chín tài xế này. Trong đó, ba trường hợp được xử lý theo Nghị định 221 và sáu trường hợp theo Nghị định 111.

Vị đại diện Công an quận 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra tại các bến bãi, chủ động phát hiện các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, kiểm tra các vi phạm khác như nồng độ cồn, chở quá tải, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Trước đó, như PLO.VN đã đưa tin, trong ngày đầu thực hiện công tác này, công an đã phát hiện hai tài xế dương tính ở cảng Cát Lái nhưng phủ nhận và bảo do thuốc cảm . Trung tá Chu Thành Hưng, Trưởng Công an phường Cát Lái (quận 2, TP.HCM) nhìn nhận, có thể có một số loại thuốc tây như kháng sinh có khả năng phản ứng với ma túy, tạo nên kết quả dương tính với ma túy , tùy theo cơ địa mỗi người.