Quận 9 sẽ chấn chỉnh CSGT, xử lý các xe vi phạm

Ngày 4-8, sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin việc các xe tải, xe bồn, xe ben tung hoành vào giờ cấm trên các cung đường ở quận 9, TP.HCM cùng hiện tượng “cò” móc nối với CSGT mua đường, lãnh đạo Công an quận 9 có những thông tin về việc này.



Lãnh đạo Công an quận 9 cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời phản ánh những tồn tại để lực lượng CSGT của quận chấn chỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Có tình trạng cò, môi giới canh đường, dắt mối

Công an quận 9 cũng đề nghị Pháp Luật TP.HCM cung cấp hình ảnh những xe ben, xe bồn chạy trong khung giờ cấm mà PV đã ghi nhận được để xác minh, cung cấp cho Phòng CSGT Công an TP xử lý.

Theo lãnh đạo Công an quận 9, về hiện tượng “cò” móc nối với CSGT đưa xe vào đường cấm, công an đã xác định được “cò” Lộc cũng như nhận dạng được các CSGT mà báo phản ánh. Lãnh đạo Công an quận 9 đã yêu cầu các CSGT này làm tường trình, tiếp tục xác minh và sẽ kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Theo lãnh đạo Công an quận 9, để ngăn chặn vi phạm, cơ quan thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng CSGT thực hiện sinh hoạt hai tháng/lần theo quy định, yêu cầu viết cam kết.

Khi thực hiện nhiệm vụ trên mặt đường, lực lượng CSGT luôn có một đảng viên, tổ trưởng kiểm soát tổ trực, ghi chép sổ công tác. Ban chỉ huy đội, ban chỉ huy công an quận cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định công tác của cán bộ, chiến sĩ.

“Trên địa bàn đang có tình trạng cò, môi giới canh đường ngay trước trụ sở công an quận, đội CSGT và trên các tuyến đường để báo cho tài xế, nhà xe né lực lượng làm nhiệm vụ và chúng tôi cũng đã nêu hiện tượng này cho lực lượng CSGT để cảnh giác. Tuy nhiên, hiện tượng này chúng tôi xác định chưa xử lý triệt để nên cán bộ, chiến sĩ rất dễ bị lôi kéo nếu chưa ý thức, thực hiện chưa đúng quy định ngành” - vị lãnh đạo nói.

Theo lãnh đạo Công an quận 9, để chấm dứt tình trạng cò rất khó. “Nhưng chúng tôi phải giáo dục cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện đúng quy định, chấm dứt việc liên hệ với cò” - lãnh đạo công an quận nói thêm.

Theo Công an quận 9, trong tháng 6-2020, Đội Cảnh sát hình sự đã mời làm việc hai người nghi vấn, cả hai đều thừa nhận là cò canh đường cho xe đi giờ cấm nhưng rất khó xử lý về hành vi này.



Đường Nguyễn Duy Trinh ngày 3-8 đã vắng bóng ô tô tải chạy vào giờ cấm. Ảnh: TỰ SANG

Những giải pháp kéo giảm tai nạn

Theo vị lãnh đạo này, đường Nguyễn Duy Trinh rộng 7 m cho cả hai làn xe, không có lề đường. Cột điện lấn lòng đường, hố ga cao hơn mặt đường nhưng mỗi ngày lại có hơn 3.000 xe trọng tải lớn đi qua.

Khi hai xe container gặp nhau thì choán hết mặt đường, người đi xe máy nếu không quen, vượt lên rất dễ gặp tai nạn chết người.

“Thêm nguyên nhân nữa, khi vừa hết khung giờ cấm, xe dồn dập chạy từng đoàn nên thường xảy ra tai nạn” - lãnh đạo Công an quận 9 nói.

19 trường hợp đi đường cấm bị Công an quận 2 xử lý và không có trường hợp nào đi vào khung giờ cấm gây tai nạn trong những tháng đầu năm 2020. Thời gian tới, Công an quận 2 sẽ tăng cường tuần tra, gắn thêm nhiều biển báo cấm tại các con đường nhỏ dẫn ra đường Nguyễn Duy Trinh.

Cũng theo Công an quận 9, tuyến đường dẫn vào cảng Phú Hữu, công an địa phương cũng có những khó khăn nhất định vì có nhiều đoạn do Phòng CSGT quản lý. Việc xử lý cần có sự phối hợp và thời gian qua, Công an quận 9 và Phòng CSGT có kế hoạch phối hợp nhưng vẫn không thể có mặt thường xuyên, Công an quận 9 cũng không thể xử phạt trên tuyến đường.

Hiện đường Nguyễn Duy Trinh đã có phê duyệt mở rộng lên 30 m nhưng chưa thực hiện. Do vậy, trước mắt Công an quận 9 đã tham mưu Ban An toàn giao thông thực hiện chuyên đề để kéo giảm tai nạn.

Cụ thể, công an quận đề nghị Phòng Quản lý đô thị và phường Phú Hữu thực hiện các giải pháp giảm thiểu bất cập trong quản lý hạ tầng, kiểm tra việc dựng xe chiếm lòng đường, gắn gờ giảm tốc; bố trí bãi đất trống ở giữa đường Võ Chí Công cho xe tải, xe container đậu trong thời gian chờ hết giờ cấm.

Công an quận cũng đã thường xuyên phối hợp với Đội CSGT Cát Lái kiểm tra, xử lý các xe vi phạm trên địa bàn.

Công an quận đã tham mưu Ban An toàn giao thông gắn camera ngay vị trí vòng xoay Phú Hữu để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm và mong TP đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến đường này.

Trên đường Nguyễn Duy Trinh có một số cửa hàng kinh doanh có giấy phép trước khi ban hành quy định cấm giờ, cấm đường nên rất khó xử lý. “Khi chúng tôi yêu cầu cam kết không lưu thông trong khung giờ cấm, người dân cho hay là có xử phạt thì họ vẫn chạy, bởi nếu không chạy thì không thể kinh doanh được. Công an quận cũng nhiều lần kiến nghị nên cấm theo khung giờ để tạo điều kiện cho người dân kinh doanh nhưng chưa được” - một lãnh đạo công an quận cho biết thêm.

“Lực lượng công an quận rất kiên quyết, không bao che cho bất kỳ doanh nghiệp nào” - vị lãnh đạo công an quận khẳng định.